Президент Узбекистана с госвизитом прибыл в Астану. Его встретил президент Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вечером 7 августа прибыл с государственным визитом в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.
В международном аэропорту города Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Под председательством лидеров двух стран 8 августа состоится первое заседание высшего межгосударственного совета.
В ходе переговоров будут обсуждены вопросы углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.
В соответствии с программой также планируется участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Диалоге в формате «Центральная Азия + Япония».