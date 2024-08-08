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Президент Узбекистана с госвизитом прибыл в Астану. Его встретил президент Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вечером 7 августа прибыл с государственным визитом в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

В международном аэропорту города Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Под председательством лидеров двух стран 8 августа состоится первое заседание высшего межгосударственного совета.

В ходе переговоров будут обсуждены вопросы углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.

В соответствии с программой также планируется участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Диалоге в формате «Центральная Азия + Япония».

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