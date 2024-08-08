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На юге Казахстана сохранится жара до +45°С, на севере температура понизится до +22°С

CentralAsia (KZ) -  В период 8-10 августа на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Об этом сообщает Казгидромет.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются 8-9 августа на западе, 8-10 августа на северо-западе, севере, 9-10 августа — в центре, 10 августа на востоке страны. По Казахстану ожидается усиление ветра.

На юге страны в дневное время сохранится очень сильная жара +38…+45°С, а на северо-западе, севере республики ожидается постепенное понижение температуры до +15… +22°С.

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