Игрок сборной Австралии в Париже пытался купить кокаин

// Getty Images

CentralAsia (CA) - Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крейг, которого задержали во вторник вечером в девятом округе Парижа при попытке купить кокаин, принес извинения за свои действия, пишет Би-би-си.

Крейга освободили из полиции в среду без предъявления обвинений или штрафа, но выдали ему предупреждение.

«Прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что произошло за последние 24 часа. Я совершил ужасную ошибку. Я беру на себя всю ответственность за свои действия.

Мои действия являются моими собственными и никоим образом не отражают ценности моей семьи, моих товарищей по команде, моих друзей, моего спорта и олимпийской сборной Австралии. Я поставил вас всех в неловкое положение. Мне искренне жаль», - сказал спортсмен.

Руководитель австралийской делегации на Олимпиаде в Париже Анна Мирес сказала, что она рада освобождению Крейга, но не может оправдать его поступок.

«Он хороший человек, который принял плохое решение. Но у таких решений есть последствия. Он извинился, раскаялся, признал свою ошибку, и мы поддержим его, если ему понадобится помощь», - сказала она.

Мирес сказала, что Крейг уже покинул Олимпийскую деревню.