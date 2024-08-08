Беспорядки в Великобритании: До 25 тыс. человек вышли на марш против ультраправых

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CentralAsia (CA) - Тысячи протестующих вышли на улицы Великобритании в среду в знак протеста против насилия со стороны ультраправых, которое захлестнуло страну за последнюю неделю, пишет The Independent.

До 25 тыс. протестующих, некоторые из которых скандировали «ненависть не приветствуется» и «беженцам здесь рады», собрались в таких городах, как Уолтемстоу, Финчли, Бирмингем, Ньюкасл и Блэкпул, поскольку почти 100 митингов ультраправых не состоялись.

Полиция была готова к 100 акциям протеста ультраправых по всей стране, угрожающим иммиграционным службам, при этом офицеры ожидали около 30 контрдемонстраций.

В последние дни в социальных сетях был распространен список из 39 офисов специалистов по иммиграционному законодательству, благотворительных организаций, оказывающих поддержку беженцам, и иммиграционных служб, а также инструкции проявить активность и замаскироваться.

В нем были указаны адреса организаций в качестве целей для ожидаемых демонстраций ультраправых, а также смайлики с изображением пламени, как видно на изображениях.

Генеральный прокурор Стивен Паркинсон предупредил, что публикация иммиграционных юридических фирм в качестве потенциальных целей для беспорядков может быть расценена как террористическое преступление.