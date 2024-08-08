Фото — Китай завоевал первое в истории олимпийское золото по синхронному плаванию

// Синьхуа

CentralAsia (CA) - Сборная Китая в среду на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже завоевала первое в истории олимпийское золото на соревнованиях по синхронному плаванию среди групп, одержав победу по итогам технической, произвольной и акробатической программ, пишет «Синьхуа».

За акробатическую программу «Свет жизни»" китаянки получили 283,6934 балла и набрали в сумме 996,1389 балла.

Синхронистки из США выиграли серебро с итоговым результатом 914,3421 балла, испанки получили бронзу, набрав в сумме 900,7319 балла. Француженки остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место с суммой 886,6487 балла

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