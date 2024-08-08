Жара в июле в Токио унесла жизни более 120 человек

CentralAsia (CA) - Июль стал самым жарким в Японии за всю историю метеонаблюдений. С тепловым ударом в больницы попали тысячи людей, пишут СМИ.

По официальным данным, в июле в Токио из-за теплового удара погибли более 120 человек. Большинство из них - люди старше 60 лет. Прошлый месяц выдался самым тёплым за всю историю наблюдений, которые в стране ведутся с 1898 года. Температура была на 2,16 градуса Цельсия выше средней.

Медицинская помощь потребовалась 37 000 японцам.

6 августа предупреждения в связи с жаркой погодой были объявлены в Токио и западной части Японии. Температура поднялась примерно до +34 в центре столицы.

По данным местной метеослужбы, в августе жара не спадёт, наоборот - температура будет подниматься. В ближайшие дни в Токио ожидается +35 и выше.

Японские органы здравоохранения и синоптики рекомендуют жителям и туристам оставаться в помещении, употреблять достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания, и пользоваться кондиционерами.