Китай запустил новую группу спутников в космос

// Синьхуа

CentralAsia (KZ) - Китай 6 августа запустил в космос новую группу спутников с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

По информации «Синьхуа», 18 спутников являются первой партией спутников Spacesail первого поколения. Группировка спутников Spacesail предоставит глобальным пользователям высокоскоростные и сверхнадежные спутниковые широкополосные интернет-услуги с низкой задержкой.

Спутники были запущены с помощью модифицированной версии ракеты-носителя «Чанчжэн-6» (Долгий поход-6). Они успешно вышли на заданную орбиту.

Этот запуск для ракет-носителей серии «Чанчжэн» стал 530-м по счету.

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