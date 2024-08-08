экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Рекордсмен мира потерял сознание во время финала на Олимпиаде

CentralAsia (CA) -  Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Ламеха Гирма (Эфиопия) потерял сознание во время финала Олимпиады. Он задел ногой барьер, упал плашмя на дорожку и не смог подняться.

Эфиопа унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Гирма является серебряным призером Олимпиады в Токио на дистанции 3000 м с препятствиями. В феврале 2023 года он установил мировой рекорд в беге на 3000 м в помещении.

Золото в финальном забеге завоевал марокканец Суфиан Эль‑Баккали, показав результат 8 минут 6,05 секунды. Это его второе олимпийское золото в карьере, ранее спортсмен побеждал на Играх‑2020 в Токио в этой дисциплине. Серебряную медаль взял американец Кеннет Рукс (8.06,41), бронзовая награда досталась кенийцу Абрахаму Кибивоту (8.06,47).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com