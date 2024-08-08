В Курской области России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наступления ВСУ

CentralAsia (CA) - В Курской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом 7 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — написал он.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Украина никак не комментирует ситуацию.

ВСУ продвигаются минимум в двух направлениях. Как пишет близкий к МО РФ телеграм-канал Рыбарь, сдержать натиск противника в Курской области пока не удается, идут бои на подступах к Коренево (18,5 км от границы с Украиной), а также на восточных окраинах Суджи (10 км от границы).

По некоторым данным, в прорыве на границе вместе с резервами могли участвовать до 5 бригад ВСУ, включая 22-я отдельную механизированную бригаду.



Российские блогеры также подтверждают, что ВСУ взяли западную часть и центр Суджи, а РФ держит оборону в восточной части, которая находится на возвышенности. Сам районный центр находится в полуокруженнии.

Цели открытия нового фронта не до конца понятны. Основная версия — оттянуть войска РФ из других направлений, на которых для ВСУ сложилась тяжелая ситуация. Однако, по мнению экспертов, действия ВСУ в Курске вряд ли приведет к такому развитию, так как РФ обладает достаточными ресурсами для прикрытия прорыва.