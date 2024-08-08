В Таджикистане резко подорожал сжиженный нефтяной газ – сразу на 30% за две недели

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане резко подорожал сжиженный нефтяной газ – сразу на 30% за две недели: с 53 цента США до 68 центов США (320 тенге за литр), пишет издание azh.kz.

За I полугодие 2024 года Таджикистан импортировал 200 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, 95% которого приходится на Казахстан (Тенгизшевройл).

«Есть данные о том, что на заводах-производителях сжиженного газа, откуда мы его импортируем, начались плановые ремонтные работы. У нас почти 95% сжиженного газа поступает из Казахстана. Соответственно, любой продукт, который импортируется на наш рынок, подвержен влиянию конъюнктуры, которая в конечном счете сказывается на цене товара», – заявил замглавы антимонопольной службы Сафарали Курбонзода.

В настоящее время только двум компаниям разрешен экспорт сжиженного нефтяного газа: Тенгизшевройл и Жаикмунай. Между тем, существует 8-кратная разница между экспортными и внутренними (регулирумые государством) ценами на сжиженный нефтяной газ.

Дешевый автогаз для казахстанских автолюбителей обеспечивается за счет нефтяников.

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