У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, ожидается цунами

CentralAsia (CA) - 8 августа в 16:43 по японскому времени в Хюга-Надском море (море в составе Тихого океана) у восточного побережья Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Японское метеорологическое агентство.

Землетрясение было зарегистрировано интенсивностью 6 баллов по японской сейсмической шкале от нуля до 7 баллов.

Глубина эпицентра составляла 30 км.

Действует предупреждение о цунами.