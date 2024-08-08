У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, ожидается цунами
- Азия и мир, происшествия
- 14:04, 08 августа 2024
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CentralAsia (CA) - 8 августа в 16:43 по японскому времени в Хюга-Надском море (море в составе Тихого океана) у восточного побережья Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Японское метеорологическое агентство.
Землетрясение было зарегистрировано интенсивностью 6 баллов по японской сейсмической шкале от нуля до 7 баллов.
Глубина эпицентра составляла 30 км.
Действует предупреждение о цунами.
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