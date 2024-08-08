Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции, - Подоляк

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.UA».

Он считает, что события в Курской области могут усилить переговорные позиции Украины.

Позитивно на переговоры будут влиять потери Россией территории, людей и техники, считает он.

«Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и всё-таки можно что-то дожать, получить – только если они понимают, что война идёт не по их сценарию», – заявил Подоляк.

Также он отметил, что продвижение боевых действий вглубь РФ будет пугать россиян и ухудшать их отношение к Путину.