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Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции, - Подоляк
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Предыстория: В Курской области России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наступления ВСУ

CentralAsia (CA) -  Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.UA».

Он считает, что события в Курской области могут усилить переговорные позиции Украины.

Позитивно на переговоры будут влиять потери Россией территории, людей и техники, считает он.

«Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и всё-таки можно что-то дожать, получить – только если они понимают, что война идёт не по их сценарию», – заявил Подоляк.

Также он отметил, что продвижение боевых действий вглубь РФ будет пугать россиян и ухудшать их отношение к Путину.

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