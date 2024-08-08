Президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства

CentralAsia (KZ) - В резиденции «Акорда» 8 августа состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в узком составе.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества.

В начале беседы Шавкат Мирзиеев сказал, что нынешний государственный визит имеет историческое значение и призван вывести отношения стратегического партнерства и союзничества на качественно новый уровень. Об этом свидетельствует проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета.

Он отметил, что в преддверии визита состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Подготовлена Программа стратегического партнёрства и союзничества до 2034 года, создается Совет под руководством глав внешнеполитических ведомств.

За последние годы товарооборот увеличился в два раза, число совместных предприятий – в пять раз, растут объемы грузоперевозок, реализуются крупные проекты кооперации.

Отмечена необходимость повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств, продолжения взаимной поддержки в рамках международных и региональных площадок, в том числе Организации Объединенных Наций, ВТО, Консультативных встреч глав государств региона, форматов «Центральная Азия плюс».

Подчеркнута востребованность развития тесного взаимодействия в области молодёжной политики и формирования информационного поля. Достигнута договорённость подготовить комплексную Программу сотрудничества в этом направлении.

Поддержано учреждение Межпарламентского форума с участием обеих палат парламентов двух стран.

Отдельное внимание уделено дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, прежде всего за счет взаимного формирования рынков и замещения импорта из третьих стран.

В данном контексте правительствам поручено до конца месяца принять отдельную программу по доведению товарооборота до 10 миллиардов долларов.

В целях развития промышленной кооперации к нынешнему саммиту наработан портфель новых соглашений и контрактов на сумму 7 миллиардов долларов.

Среди них проекты в сферах энергетики, транспорта и логистики, металлургии, текстильной, аграрной и строительной сферах, а также между регионами.

Достигнута договорённость ускорить строительство Международного центра промышленной кооперации в Сырдарьинской области с размещением предприятий.

В целях финансовой поддержки крупных проектов будет проработан вопрос создания Совместного инвестиционного фонда.

Обсуждены вопросы обеспечения благоприятных условий для транзитных грузоперевозок, строительства совместных логистических комплексов, развития автомобильных и железнодорожных маршрутов между двумя странами.

Приоритетное внимание уделено скорейшей практической реализации стратегических региональных проектов, в том числе строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Президенты заявили о важности дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества. Достигнута договоренность о трансформации Форума регионов в Совет руководителей регионов двух стран и проведении его первого заседания осенью этого года в Самарканде.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения