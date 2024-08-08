Американец Куинси Холл завоевал золото на Олимпийских играх в беге на 400 м. Видео

Куинси Холл (слева) борется за победу, опередив британца Мэтью Хадсон-Смита (Справа) и замбийца Музалу Самуконгу (справа) в финале соревнова // MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images

CentralAsia (CA) - Куинси Холл стал последним американцем, который оживил олимпийскую легкую атлетику, совершив неожиданный камбэк в среду вечером, пробежав дистанцию в 400 метров с большим отрывом, обыграв трех бегунов и завоевав золотую медаль, пишет CBS News.

Холл, занявший четвертое место, когда бегуны обогнали его на последнем повороте, обогнал бегуна с внешней стороны, затем еще двух с внутренней стороны и пересек финишную черту за 43,40 секунды, показав четвертое самое быстрое время в истории.

Британец Мэтью Хадсон-Смит завоевал серебро, финишировав с результатом 43,44 секунды, а Мозилла Самуконга из Замбии завоевал бронзу, финишировав с результатом 43,74 секунды.

Холл отпраздновал свое невероятное возвращение, рухнув на трассу и изобразив снежного ангела.

Холл стал первым американцем после Лэшона Мерритта в 2008 году, который завоевал золото в гонке на один круг. Его победа была одержана вечером после того, как американец Коул Хокер, который был далеко позади, опередил фаворитов в беге на 1500 метров среди мужчин.

Холл, 26-летний спортсмен, разводящий собак и любящий верховую езду, оторвался от соревнований, в которых главное - скорость, и чаще всего проблема заключается в том, что они проходят слишком быстро и слишком рано.

Он был в 5 метрах позади Хадсон-Смита и чемпионки 2012 года Кирани Джеймс, которые были слева от него, и когда они огибали финальный поворот, он догонял Джарима Ричардса с внешней стороны, что, казалось, могло стать хорошей борьбой за бронзу.

К концу Джеймс и Ричардс запоздало задумались, Холл изо всех сил старался обыграть британца, а Самуконга тоже появился из ниоткуда и занял третье место.

Реакция нового чемпиона, когда он пересек черту: «Я только что победил. Все кончено. Через четыре года я смогу сказать, что я олимпийский чемпион».

Ранее в среду обычные отборочные туры на олимпийских играх по легкой атлетике приняли несколько странных поворотов: в одном из мужских забегов на 5000 метров четверо мужчин столкнулись лицом к лицу, в другом - оператор, а в прыжках в высоту произошла драма, из-за которой действующие сочемпионы оказались в отчаянном положении.