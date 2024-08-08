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Токаев наградил Мирзиеева орденом «Алтын Кыран»

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом «Алтын Қыран».

Шавкат Мирзиеев находится в Казахстана с государственным визитом.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вложил большой вклад в развитие дружбы и взаимоотношений между двумя странами», - сказал Токаев.

Орден «Алтын Қыран» («Золотой Орел») является знаком высшей степени отличия Республики Казахстан. Им награждаются граждане за исключительные государственные заслуги.

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