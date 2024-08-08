Токаев наградил Мирзиеева орденом «Алтын Кыран»
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом «Алтын Қыран».
Шавкат Мирзиеев находится в Казахстана с государственным визитом.
«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вложил большой вклад в развитие дружбы и взаимоотношений между двумя странами», - сказал Токаев.
Орден «Алтын Қыран» («Золотой Орел») является знаком высшей степени отличия Республики Казахстан. Им награждаются граждане за исключительные государственные заслуги.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения