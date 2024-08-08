13-месячная череда рекордов высоких температур прервана, но расслабляться не стоит

CentralAsia (CA) - Июль 2024 года стал вторым самым жарким месяцем в истории нашей планеты, сообщает европейская программа наблюдения за Землёй Copernicus. Прервана череда рекордов самых высоких температур, которые фиксировались 13 месяцев подряд, но это не значит, что с глобальным потеплением покончено, пишет Euronews.

Июль 2024 года стал вторым самым жарким месяцем в истории нашей планеты, сообщает европейская программа наблюдения за Землёй Copernicus. Средняя температура составила 16,91°C. Это на четыре сотых градуса ниже, чем показатель июля прошлого года, удерживающего абсолютный рекорд.

«Еще одна примечательная характеристика июля этого года - то, что на него пришлись два самых жарких дня на планете, когда-либо зарегистрированных метеорологами. Так что этот месяц тоже можно назвать рекордсменом, даже при том, что средняя его температура была чуть ниже, чем год назад», - сказал климатолог европейской программы Copernicus Жюльен Николя.

Так или иначе прервана череда рекордов самых высоких температур, которые фиксировались 13 месяцев подряд. Но эксперты Copernicus считают, что почивать на лаврах рано: разница в 4 сотых слишком мала, чтобы говорить о том, что угроза глобального потепления отступает.

С последствиями глобального потепления человечество столкнулось не год назад, когда начали фиксировать эту непрерывную череду рекордов. Их наблюдают уже несколько лет, и тот факт, что в июле 2024-го средние температуры чуть понизались, не будет означать, что человечество преодолело последствия глобального потепления. Все более частые тепловые волны и экстремальные погодные явления начались до этой череды рекордов и, к сожалению, продолжаться после

В Европе южные и восточные регионы испытали на себе аномальную жару. На западе и севере, напротив, отмечались температуры в рамках нормы и даже ниже и было довольно дождливо, отмечают синоптики.

Переходный период

По мнению климатолога, у высоких температур последних месяцев есть объяснение. Жюльен Николя отмечает, что этот глобальный подъем совпадает с развитием феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, который имеет тенденцию нагревать поверхность океанов и планеты.

Однако феномен Эль-Ниньо закончился несколько месяцев назад, и сейчас в Тихом океане наблюдается нейтральная погода перед приходом Ла-Нинья, холодного аналога Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы.

«Тот факт, что мы наблюдаем температуры, которые немного ниже тех, что мы наблюдали год назад, является частью этого перехода между более теплыми, чем в среднем, условиями в экваториальной части Тихого океана, связанными с Эль-Ниньо, и более холодными, чем в среднем, условиями, ожидаемыми к концу года», - поясняет Жюльен Николя.

Наступление Ла-Нинья будет тормозить средние глобальные температуры. Однако модели и прогнозы разнятся относительно интенсивности предстоящего явления.

Этот рекордный цикл знаменует собой поворотный момент, поскольку средняя глобальная температура колеблется в пределах повышения на 1,5°C, по сравнению с доиндустриальным уровнем, этот предел установлен Парижским соглашением по климату. Этот не должен быть превышен, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, отмечает Жюльен Николя.

По словам климатолога, еще предстоит выяснить, соответствуют ли рекорды, наблюдаемые в последние месяцы, переломному моменту или радикальным изменениям в климатической системе.

В свою очередь, Всемирная метеорологическая организация сообщает, что глобальные средние температуры в течение 13 месяцев подряд (с июня 2023 по июнь 2024 года) устанавливали новые месячные рекорды.

Июль 2024 года стал вторым самым теплым месяцем в мире и вторым самым теплым июлем в истории данных ERA5 Службы Европейского союза по изменению климата Copernicus.

Температура была всего на 0,04°C ниже предыдущего максимума, установленного в июле 2023 года.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло заявила, что в прошлом году на всех континентах наблюдались широкомасштабные, интенсивные и продолжительные периоды сильной жары. По меньшей мере в десяти странах дневная температура превышала 50°C более чем в одном месте. Становится слишком жарко, чтобы с этим можно было справиться, подчеркнула она.

«В долине смерти в Калифорнии зафиксирована рекордная среднемесячная температура – 42,5°C (108,5 °F). Возможно, это новый рекорд, установленный в любой точке мира. Даже отдаленные ледяные щиты Антарктиды ощущают жару», - сказала она.

В глобальном масштабе 22 июля было самым жарким днем, а 23 июля было практически нулевым днем в наборе данных повторного анализа (ERA5), предоставленном Службой изменения климата Copernicus (C3S), который реализуется Европейским центром среднесрочного прогнозирования погоды (ECMWF).

22 и 23 июля среднесуточная глобальная температура достигла 17,16°C и 17,15°C в период ERA5. Учитывая небольшую разницу, аналогичную уровню неопределенности в данных ERA5, невозможно с полной уверенностью сказать, какой из двух дней был самым жарким, сообщает C3S.

C3S сравнил данные ERA5 с другими повторными анализами, по которым неопределенность изменений температуры между днями и годами, по оценкам, значительно ниже разницы в 0,07°C, обнаруженной между 6 июля 2023 г. (предыдущий самый жаркий день) и 22/23 июля 2024 г., и несколько наборов данных согласуются в отношении периодов, в течение которых температура изменялась. рекордные температуры были зафиксированы в 2016, 2023 и 2024 годах.

Сейчас анализируются причины резкого повышения температуры.

По данным Службы по изменению климата Copernicus, одним из факторов, способствующих этому, были температуры, значительно превышающие средние на большей части Антарктиды, с аномалиями более чем на 10°C выше среднего в некоторых районах и с температурами выше среднего в некоторых частях Южного океана.

Хотя естественная изменчивость климата может играть определенную роль, такие большие температурные аномалии необычны. За последние два года на континент обрушилась вторая волна такой жары, и аналогичная жара привела к рекордным глобальным температурам в начале июля 2023 года. По данным Национального центра данных о снеге и льду США, суточная площадь морского льда в Антарктике в июне 2024 года была второй по величине за всю историю наблюдений после 2023 года.

Ниже подробно описаны некоторые заслуживающие внимания экстремальные температуры, наблюдавшиеся в июле.

Азия

Среднемесячная температура в Японии в июле была самой высокой за все время наблюдений, начиная с 1898 года (на 2,16°C выше, чем в среднем в Японии в июле 1991-2020 годов), побив рекорд, установленный в прошлом году. Ожидается, что сильная жара сохранится по всей стране в августе. По данным Японского метеорологического агентства, в последние дни на многих метеостанциях максимальная дневная температура поднялась выше 38°C, а среднемесячная температура на 62 из 153 метеорологических станций по всей стране была самой высокой за всю историю наблюдений за июль. В нем людям рекомендовалось обращать внимание на прогнозы температуры и предупреждения о тепловом ударе, а также принимать соответствующие меры для предотвращения теплового удара.

В Китае июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений с 1961 года. По данным Китайского метеорологического управления, жара сохраняется и в августе, при этом максимальные дневные температуры превышают 40°C во многих местах восточного Китая.

По данным Индийского метеорологического департамента, июль в Индии стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений, а минимальные ночные температуры стали самыми теплыми за всю историю наблюдений (с 1901 года).

Пакистан и Иран неоднократно страдали от сильной жары, причем Иран был вынужден закрыть школы из-за жары.

В Бахрейне был зафиксирован самый жаркий июль за всю историю наблюдений (с 1902 года), среднемесячная температура составила 37,4°C, что на 2,3°C выше многолетней нормы для июля.

Африка

В июле Марокко пережило две последовательные волны жары с рекордными температурами. Вторая волна жары, с 22 по 25 июля, была особенно сильной, достигнув 41,7°C в Нуассере и 47,6°C в Марракеше. 19 июля 2024 года в Шефшауэне был побит июльский температурный рекорд - 43,4 ° C.

Это произошло после необычно прохладного начала месяца. Резкий контраст между низкими температурами и экстремальной жарой усилил тепловой стресс для жителей.

Европа

В июле многие районы Средиземноморья и Балкан были охвачены продолжительной жарой, которая привела к человеческим жертвам и негативно сказалась на здоровье населения. Исследование, проведенное учеными из World Weather Attribution, показало, что аномальная жара в Средиземноморье — в Греции, Италии, Испании, Португалии, Франции и Марокко — не произошла бы без антропогенного изменения климата

Несколько стран, включая Грецию, Венгрию, Словению, Хорватию и Болгарию, сообщили о самом теплом июле за всю историю наблюдений. За последние 4 года в Греции было зафиксировано 3 из 4 самых теплых месяцев июля как минимум за 80 лет.

В Испании обсерватория Фабра в Барселоне, официально признанная ВМО станцией долгосрочных наблюдений, проводимой столетие назад, зарегистрировала новый рекорд максимальной температуры +40,0 ºC.

В целом месяц во Франции не был выдающимся, но в конце месяца наступила первая в этом году жара, что сказалось на самочувствии спортсменов и зрителей на Олимпийских играх в Париже.

Северная Америка

В Соединенных Штатах Америки, около 165 млн человек (половина населения США) подверглись жаре. По данным Национального управления атмосферных и океанических исследований США, за последние 30 дней было установлено более 80 температурных рекордов.

В районе Фернс-Крик/Долины смерти была измерена среднемесячная температура 42,5°C, что является рекордом для этого объекта и, возможно, для всего мира. ВМО не проводит систематической официальной оценки среднемесячной температуры на месте, например, для определения ежедневных экстремальных температур. Однако докладчик ВМО по погоде и экстремальным климатическим явлениям Рэндалл Червени заявил, что данные, по-видимому, являются обоснованными и законными.

Долина смерти считается самым жарким местом на земле, самая высокая дневная температура 56,7°C (134 °F) наблюдалась там 10 июля 1913 года, согласно архиву погоды и климатических экстремумов ВМО.

1 августа в Лас-Вегасе был установлен новый рекорд - 43 дня подряд максимальная температура составляла 105 °F (40,5°C) или выше (предыдущий рекорд был установлен в 25 дней в 2017 году).

По состоянию на 2 августа по всей территории США было зарегистрировано 94 крупных действующих лесных пожара. С начала года лесные пожары охватили площадь в 4 489 028 акров (1 816 645 гектаров), что примерно на 800 тысяч акров больше, чем в среднем за 10 лет в период 2014-2023 годов.

Жаркие и сухие условия в сочетании с молниями способствовали возникновению пожаров. По состоянию на 3 августа в Канаде активно горело 829 пожаров, в том числе более 250 вышли из-под контроля. По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, особенно пострадали Британская Колумбия и Альберта. В Британской Колумбии в 2024 году уже сгорело более 800 тысяч гектаров, что почти вдвое превышает средний показатель за 20 лет. Все лучшие годы в этой провинции произошли с 2017 года.

Южная Америка

Зимой в Южной Америке в некоторых странах были зафиксированы температуры, более характерные для лета. Температуры выше 30°C и даже выше 35°C в некоторых районах Боливии, Парагвая, южной Бразилии, Уругвая, северной Аргентины необычны для этого времени года, с аномалиями до 10°C, а иногда и выше. Служба атмосферного мониторинга Copernicus сообщила, что Боливия и бразильская Амазония столкнулись с беспрецедентной активностью пожаров.

В отличие от этого, в первой половине июля в некоторых частях континента было необычно холодно. На юге Перу из-за сильного снегопада многие дома и сооружения были разрушены. Холодная погода также привела к смертельным случаям в Аргентине и Чили. Низкие температуры, опустившиеся до -6°C 9 июля, также затронули южную Бразилию и Уругвай.