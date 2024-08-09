Программа действий правительства Монголии на 2024–2028 годы будет представлена ​​в парламент

CentralAsia (MNG) - 7 августа 2024 года Кабинет министров Монголии обсудил в общей сложности 20 вопросов, в том числе проект Соглашения о совместном правительстве Монголии, проект Постановления парламента об утверждении Программы действий правительства Монголии на 2024–2028 годы и проект поправок в Закон о государственном бюджете.
Относительно вышеупомянутых вопросов, глава Секретариата Кабинета министров Монголии Учрал Ням-Осор сказал: «В рамках Программы действий правительства Монголии на 2024-2028 годы мы принимаем мнения министерств, НПО и профессиональных объединений. Мы встречались с членами парламента, избранными от зональных округов, членами, избранными от столицы, и теми, кто был избран по списку отдельно».
Программа действий этого правительства будет основана на Соглашении о совместном правительстве Монголии и будет программой, реализация которой может быть оценена. Все партии в парламенте Монголии будут связаны договорными обязательствами, отметил глава Секретариата кабинета министров.
- Первая глава Программы действий правительства нацелена на политику регионального развития, включая 15 конкретных мегапроектов.
- Вторая глава включает политику человеческого развития в трех областях: образование, здравоохранение и занятость.
- Третья глава отражает межсекторальную координацию относительно того, как политика в области жилья, здравоохранения и образования будет реализована в связи с реализацией Закона о Фонде национального благосостояния.
- Четвертая глава направлена на создание инклюзивной экономики.
- Пятая глава фокусируется на мероприятиях по созданию инклюзивного и оптимизированного правительства.
«Недавно в Германии работала группа из правительства Монголии. С 1949 года в Германии действует коалиционное правительство. Отчет группы был представлен на заседании Кабинета министров. Кабинет министров постановил, что проект Программы действий правительства и корректировки бюджета должны быть доработаны и представлены в Великий Государственный Хурал Монголии в следующий понедельник», — сказал г-н Учрал.