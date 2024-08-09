Программа действий правительства Монголии на 2024–2028 годы будет представлена ​​в парламент

CentralAsia (MNG) - 7 августа 2024 года Кабинет министров Монголии обсудил в общей сложности 20 вопросов, в том числе проект Соглашения о совместном правительстве Монголии, проект Постановления парламента об утверждении Программы действий правительства Монголии на 2024–2028 годы и проект поправок в Закон о государственном бюджете.

Относительно вышеупомянутых вопросов, глава Секретариата Кабинета министров Монголии Учрал Ням-Осор сказал: «В рамках Программы действий правительства Монголии на 2024-2028 годы мы принимаем мнения министерств, НПО и профессиональных объединений. Мы встречались с членами парламента, избранными от зональных округов, членами, избранными от столицы, и теми, кто был избран по списку отдельно».

Программа действий этого правительства будет основана на Соглашении о совместном правительстве Монголии и будет программой, реализация которой может быть оценена. Все партии в парламенте Монголии будут связаны договорными обязательствами, отметил глава Секретариата кабинета министров.

Первая глава Программы действий правительства нацелена на политику регионального развития, включая 15 конкретных мегапроектов.

Вторая глава включает политику человеческого развития в трех областях: образование, здравоохранение и занятость.

Третья глава отражает межсекторальную координацию относительно того, как политика в области жилья, здравоохранения и образования будет реализована в связи с реализацией Закона о Фонде национального благосостояния.

Четвертая глава направлена ​​на создание инклюзивной экономики.

Пятая глава фокусируется на мероприятиях по созданию инклюзивного и оптимизированного правительства.

«Недавно в Германии работала группа из правительства Монголии. С 1949 года в Германии действует коалиционное правительство. Отчет группы был представлен на заседании Кабинета министров. Кабинет министров постановил, что проект Программы действий правительства и корректировки бюджета должны быть доработаны и представлены в Великий Государственный Хурал Монголии в следующий понедельник», — сказал г-н Учрал.

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