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Программа действий правительства Монголии на 2024–2028 годы будет представлена ​​в парламент

CentralAsia (MNG) -  7 августа 2024 года Кабинет министров Монголии обсудил в общей сложности 20 вопросов, в том числе проект Соглашения о совместном правительстве Монголии, проект Постановления парламента об утверждении Программы действий правительства Монголии на 2024–2028 годы и проект поправок в Закон о государственном бюджете.

Относительно вышеупомянутых вопросов, глава Секретариата Кабинета министров Монголии Учрал Ням-Осор сказал: «В рамках Программы действий правительства Монголии на 2024-2028 годы мы принимаем мнения министерств, НПО и профессиональных объединений. Мы встречались с членами парламента, избранными от зональных округов, членами, избранными от столицы, и теми, кто был избран по списку отдельно».

Программа действий этого правительства будет основана на Соглашении о совместном правительстве Монголии и будет программой, реализация которой может быть оценена. Все партии в парламенте Монголии будут связаны договорными обязательствами, отметил глава Секретариата кабинета министров.

  • Первая глава Программы действий правительства нацелена на политику регионального развития, включая 15 конкретных мегапроектов.
  • Вторая глава включает политику человеческого развития в трех областях: образование, здравоохранение и занятость.
  • Третья глава отражает межсекторальную координацию относительно того, как политика в области жилья, здравоохранения и образования будет реализована в связи с реализацией Закона о Фонде национального благосостояния.
  • Четвертая глава направлена ​​на создание инклюзивной экономики.
  • Пятая глава фокусируется на мероприятиях по созданию инклюзивного и оптимизированного правительства.

«Недавно в Германии работала группа из правительства Монголии. С 1949 года в Германии действует коалиционное правительство. Отчет группы был представлен на заседании Кабинета министров. Кабинет министров постановил, что проект Программы действий правительства и корректировки бюджета должны быть доработаны и представлены в Великий Государственный Хурал Монголии в следующий понедельник», — сказал г-н Учрал.

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