Утверждено постановление правительства о подготовке к зиме

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии на своем очередном заседании 7 августа 2024 года утвердил Постановление о подготовке к зиме 2024-2025 годов в сельскохозяйственном секторе.

Постановление поручило членам кабинета министров и директорам агентств срочно выполнить следующие задачи:

Принять всесторонние меры по созданию запасов пшеницы, нефтепродуктов, нефти и топлива, обеспечив бесперебойные поставки;

Заготовить и создать запасы кормов для скота;

Определить предварительные балансы урожая по каждому виду;

Обеспечить необходимую рабочую силу, оборудование и организацию для уборки урожая;

Создать точную карту рисков дзуда и других стихийных бедствий на основе прогнозов погоды;

Выпустить публичные предупреждения о стихийных бедствиях;

Ввести скот в хозяйственный оборот и торговать сельскохозяйственным сырьем на Сельскохозяйственной бирже;

Избегать любых мер по ограничению цен на сельскохозяйственную продукцию;

Увеличить количество портов для перевалки мяса и мясных продуктов, натурального сена и кормов, удобрений;

Не допускать закрытия и обледенения дорог и перевалов;

Предоставить детям из семей мигрантов доступ к детскому саду, школе и школе-интернату независимо от юрисдикции проживания.

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