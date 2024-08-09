экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Утверждено постановление правительства о подготовке к зиме

CentralAsia (MNG) -  Кабинет министров Монголии на своем очередном заседании 7 августа 2024 года утвердил Постановление о подготовке к зиме 2024-2025 годов в сельскохозяйственном секторе.

Постановление поручило членам кабинета министров и директорам агентств срочно выполнить следующие задачи:

  • Принять всесторонние меры по созданию запасов пшеницы, нефтепродуктов, нефти и топлива, обеспечив бесперебойные поставки;
  • Заготовить и создать запасы кормов для скота;
  • Определить предварительные балансы урожая по каждому виду;
  • Обеспечить необходимую рабочую силу, оборудование и организацию для уборки урожая;
  • Создать точную карту рисков дзуда и других стихийных бедствий на основе прогнозов погоды;
  • Выпустить публичные предупреждения о стихийных бедствиях;
  • Ввести скот в хозяйственный оборот и торговать сельскохозяйственным сырьем на Сельскохозяйственной бирже;
  • Избегать любых мер по ограничению цен на сельскохозяйственную продукцию;
  • Увеличить количество портов для перевалки мяса и мясных продуктов, натурального сена и кормов, удобрений;
  • Не допускать закрытия и обледенения дорог и перевалов;
  • Предоставить детям из семей мигрантов доступ к детскому саду, школе и школе-интернату независимо от юрисдикции проживания.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com