Утверждено постановление правительства о подготовке к зиме
CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии на своем очередном заседании 7 августа 2024 года утвердил Постановление о подготовке к зиме 2024-2025 годов в сельскохозяйственном секторе.
Постановление поручило членам кабинета министров и директорам агентств срочно выполнить следующие задачи:
- Принять всесторонние меры по созданию запасов пшеницы, нефтепродуктов, нефти и топлива, обеспечив бесперебойные поставки;
- Заготовить и создать запасы кормов для скота;
- Определить предварительные балансы урожая по каждому виду;
- Обеспечить необходимую рабочую силу, оборудование и организацию для уборки урожая;
- Создать точную карту рисков дзуда и других стихийных бедствий на основе прогнозов погоды;
- Выпустить публичные предупреждения о стихийных бедствиях;
- Ввести скот в хозяйственный оборот и торговать сельскохозяйственным сырьем на Сельскохозяйственной бирже;
- Избегать любых мер по ограничению цен на сельскохозяйственную продукцию;
- Увеличить количество портов для перевалки мяса и мясных продуктов, натурального сена и кормов, удобрений;
- Не допускать закрытия и обледенения дорог и перевалов;
- Предоставить детям из семей мигрантов доступ к детскому саду, школе и школе-интернату независимо от юрисдикции проживания.
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