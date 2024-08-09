Положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии выросло

CentralAsia (MNG) - Положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии выросло в июле до максимальных с января этого года $15,7 млрд, следует из данных Главного таможенного управления страны.

За семь месяцев года экспорт превысил импорт на $2,9 млрд, а внешнеторговый баланс сложился положительным.

Главное таможенное управление представило результаты внешней торговли Монголии за первые семь месяцев 2024 года на основе 435 983 экспортных и 226 696 импортных таможенных деклараций и других источников.

За указанный период общий оборот внешней торговли достиг 15,7 миллиарда долларов США, увеличившись на 1,9 миллиарда долларов США или 14,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Объем экспорта превысил объем импорта на 2,9 миллиарда долларов США, а внешнеторговый баланс стал положительным.

За семь месяцев года было экспортировано товаров и сырья на 9,3 миллиарда долларов, что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев 2024 года экспортировано 46,1 млн тонн угля, что на 35,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

источник: middleasiannews.com

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