Премьер-министр Японии Кисида Фумио посетит Монголию 11-12 августа

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Монголию с официальным визитом 11-12 августа 2024 г. по приглашению Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая.

В ходе визита он проведет официальные переговоры с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем, встретится с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и спикером Великого государственного хурала Амарбаясгаланом Дашзэгвэ соответственно.

Целью визита является обмен мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес в рамках политики «третьего соседа» Монголии, углубление отношений «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» с Японией, обеспечение реализации Программы действий партнерства на 2022-2031 годы, обогащение сотрудничества экономическим содержанием и региональным содержанием.

Данный визит, реализуемый спустя 8 лет после 2016 года на уровне премьер-министра Японии, имеет важное значение для развития человекоориентированных отношений и сотрудничества с Японией, имеющей общие демократические ценности, во всех сферах внутри страны, в рамках будущей политики Монголии и целей развития.

Монголия и Япония развивают отношения «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» с 2022 года.

источник: middleasiannews.com

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