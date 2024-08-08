Президенты стран Центральной Азии и Азербайджана посетили концерт в Астане

CentralAsia (KZ) - Президенты стран Центральной Азии и Азербайджана 8 августа посетили концерт «Вечер дружбы» в Астане. Об этом сообщает Акорда.

На концерте присутствовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Азербайджана Ильхам Алиев.

Завтра они примут участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

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