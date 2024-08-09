Кисида посетит Казахстан, Узбекистан и Монголию с пятницы

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу совершит четырехдневную поездку, чтобы посетить Казахстан, Узбекистан и Монголию, сообщило правительство Японии в четверг.

Кисида примет участие в первом в истории саммите Японии с участием пяти стран Центральной Азии в Казахстане в пятницу вместе с Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, чтобы «еще больше углубить партнерство и взаимное сотрудничество, которые мы построили», — заявили в МИД. Китай и Россия имеют влияние в регионе.

Как сообщил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, на саммите будет принята совместная декларация и запущена новая инициатива, направленная на сотрудничество в области декарбонизации, укрепления цепочек поставок и развития человеческих ресурсов.

С момента начала диалога с пятью бывшими советскими республиками в 2004 году Япония продолжала взаимодействовать с ними на уровне министров иностранных дел и на рабочем уровне.

Богатые ресурсами государства Центральной Азии заняли осторожную позицию в отношении России после ее полномасштабного вторжения на Украину, которое началось в феврале 2022 года. Токио ввел экономические санкции против Москвы в соответствии с действиями других членов «Большой семерки».

Тем временем экономическое влияние Китая в регионе расширяется благодаря его инфраструктурной инициативе «Один пояс, один путь».

Кисида также намерен провести двусторонние встречи с лидерами пяти стран, а также бизнес-форумы в Казахстане и Узбекистане для стимулирования частных инвестиций.

В понедельник в Улан-Баторе Кисида встретится с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем, чтобы «подтвердить прогресс в многоуровневом сотрудничестве, основанном на особом стратегическом партнерстве», сообщили в министерстве.

Известно, что Монголия сыграла роль посредника в разрешении проблемы похищений японских граждан северокорейскими агентами в 1970-х и 1980-х годах. Япония не имеет дипломатических отношений с Северной Кореей и часто стремилась к сотрудничеству с этой страной, не имеющей выхода к морю.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения