Монголия внедрит стандарты фармацевтической промышленности Республики Корея

CentralAsia (MNG) - В среду, 7 августа, Министр здравоохранения Мөнхсайхан Тогтмол встретился с официальными лицами Республики Корея во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Чой Жин Воном.

В ходе встречи было подчеркнуто расширение отношения между двумя странами в области здравоохранения. Министр Мөнхсайхан сообщил, что в Монголии поэтапно реализуется специальная программа, направленная на решение проблемы качества и цены лекарственных средств, и выразил заинтересованность в установлении связей с крупнейшими фармацевтическими производителями Республики Кореи и осуществлении прямых закупок. Республика Корея является одной из стран, чья организация по регулированию лекарственных средств признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Министр здравоохранения предложил открыть представительство сектора здравоохранения Монголии в Республике Корея, чтобы не только поддержать решение проблем и трудностей, связанных с получением медицинской помощи в Южной Корее, но и регулировать импорт лекарств.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чой Жин Вон отметил, что сотрудничество в секторе здравоохранения будет расширяться за счет обучения монгольских врачей и медицинских специалистов в Республике Корея и повышения их потенциала, поставок высококачественных южнокорейских лекарственных средств в Монголию и локализации стандартов фармацевтического производства.

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