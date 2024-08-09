И.о. госсекретаря МИД встретился с Послом Республики Молдова

CentralAsia (MNG) - В среду, 7 августа, исполняющий обязанности Государственного секретаря Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в КНР по совместительству в Монголии Думитру Брагиша по его просьбе. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами и возможности заключения соглашения о взаимных безвизовых поездках и международных автомобильных перевозках, а также договорились работать для достижения результатов в этом направлении в ближайшем будущем.

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