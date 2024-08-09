ФБР арестовало хакеров из России и Казахстана

CentralAsia (CA) - В четверг стало известно об аресте в США россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева. Оба обвиняются американскими властями в администрировании даркнет-форума, где в течение многих лет можно было не только купить украденные номера кредиток или нанять хакеров, но и научиться зарабатывать «с интересом и умом». Об этом пишет Коммерсант.

Россиянин Павел Кублицкий и казахстанец Александр Ходырев были задержаны во Флориде еще во вторник, но известно об этом стало только 8 августа. Согласно ордеру на арест (.pdf), выданному 22 июля, Павел Кублицкий и Александр Ходырев на протяжении долгих лет (как минимум с августа 2017 года) были администраторами форума WWH Club.

Сайт WWH Club ФБР описывает как смесь eBay и Reddit, только с криминальным содержимым.

Здесь можно было купить или продать нелегальные товары и услуги, например украденные данные банковских карт, блокировку телефонов с помощью потока СМС или бесконечных звонков на номер жертвы или DDoS-атаку. Стоили такие услуги от $90 до $900 (оплата производилась по курсу в криптовалюте).

Одновременно сайт предлагал обучиться «новой профессии, новому способу заработка и совсем новому образу жизни». Так, администрация WWH продвигала курсы по обучению незаконной деятельности: хакерству, фишингу и даже «выживанию в списке самых разыскиваемых преступников» США. Стоило такое обучение $900. Еще около $200 стоили материалы для обучения. Среди посетителей этих занятий в январе 2023 года оказался и спецагент ФБР. Его показания в конечном итоге и стали основанием для ордера на арест Павла Кублицкого и Александра Ходырева.

Расследование по их делу WWH Club американские спецслужбы вели четыре года. Как рассказал спецагент, в прошлом морпех, бюро получило доступ к внутренней системе сайта еще в июле 2020 года. Но это оказалось не последним препятствием на пути к тому, чтобы понять, что же происходит на форуме. Все объявления на нем и сообщения пользователей были на русском языке. А потому спецслужбам США пришлось прибегнуть к помощи специализированного программного обеспечения — Google-переводчика.

ФБР выяснило, что форум пользуется большой популярностью у злоумышленников всех мастей.

По состоянию на июль 2020 года на нем было зарегистрировано около 170 тыс. человек. В марте 2023 года администрация форума сообщила, что число пользователей достигло 350 тыс.

У форума были строгие правила поведения. Все сообщения пользователей были открыты для администрации и модераторов. За любое нарушение выписывались «штрафные баллы». При достижении определенного порога этих баллов пользователь навсегда блокировался.

В своде правил было одно особенно важное для администраторов: участникам запрещалось использовать форум для преступлений против лиц и организаций, находящихся или представляющих интересы стран СНГ — России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Украины. Последняя вышла из СНГ еще в 2014 году, но упоминается в отчете спецагента ФБР как участница содружества.

В ходе расследования спецслужбам удалось установить, что именно Павел Кублицкий и Александр Ходырев являются создателями и администраторами WWH.