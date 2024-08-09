экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекский таэквондист Улугбек Рашитов стал олимпийским чемпионом

CentralAsia (UZ) -  Узбекский таэквондист Улугбек Рашитов стал олимпийским чемпионом в Париже. В финале он победил иорданца Заида Карима.

Бой спортсменов в весовой категории до 68 килограмм завершился со счетом 2:0.

Рашитов стал двухкратным олимпийским чемпионом. На играх в Токио в 2020 году он также завоевал золотую медаль.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com