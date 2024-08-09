Узбекский таэквондист Улугбек Рашитов стал олимпийским чемпионом
- Узбекистан, спорт
- 10:30, 09 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - Узбекский таэквондист Улугбек Рашитов стал олимпийским чемпионом в Париже. В финале он победил иорданца Заида Карима.
Бой спортсменов в весовой категории до 68 килограмм завершился со счетом 2:0.
Рашитов стал двухкратным олимпийским чемпионом. На играх в Токио в 2020 году он также завоевал золотую медаль.
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