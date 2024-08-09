Узбекский таэквондист Улугбек Рашитов стал олимпийским чемпионом

CentralAsia (UZ) - Узбекский таэквондист Улугбек Рашитов стал олимпийским чемпионом в Париже. В финале он победил иорданца Заида Карима.

Бой спортсменов в весовой категории до 68 килограмм завершился со счетом 2:0.

Рашитов стал двухкратным олимпийским чемпионом. На играх в Токио в 2020 году он также завоевал золотую медаль.