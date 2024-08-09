В Казахстане объемы выработанной зеленой энергии выросли на 31,1%

CentralAsia (KZ) - В 2023 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме производства электроэнергии составила 5,8% (12,74% – с учетом крупных ГЭС), передает агентство Kazinform со ссылкой на Qazstat.

Объем произведенной зеленой энергии составил 6 609,7 млн кВт.ч, рост за год – на 31,1%.

По сравнению с предыдущим годом электроэнергия, произведенная ветровыми установками, увеличилась на 63,3%, достигнув 3,7 млрд кВт.ч.

Кроме того, на 16% увеличился объем энергии, полученный из малых гидроэлектростанций – всего 949,1 млн кВт.ч.

Производство солнечной энергии в 2023 году сократилось на 1,5% (1 872,8 млн кВт.ч).

Производство энергии биогазовыми установками сократилась за год на 52,1% и составило 1,4 млн кВт.ч.

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