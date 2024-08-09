Токаев и Мирзиёев договорились ускорить региональные проекты, в том числе Камбар-Атинскую ГЭС-1

CentralAsia (KZ) - В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан были подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов и торговых контрактов на общую сумму $7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Мирзиёева.

На двусторонней встрече, прошедшей на полях бизнес-форума «Казахстан-Узбекистан», вице-премьеры двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев договорились о совместной реализации 34 инвестпроектов на сумму $4,4 млрд и семи торговых контрактов на $2,6 млрд, пояснили в пресс-службе правительства Казахстана. Речь идет о кооперации в области энергетики, логистики, строительства, химической, электротехнической, текстильной, агропромышленной и других отраслях.

Наибольшее число проектов касается сельского хозяйства. В частности, стороны договорились о:

- совместном выращивании сельхозпродукции и глубокой переработке зерна и риса в Казахстане;

- производстве шелковой продукции в Туркестанской области;

- создании предприятия по выпуску упаковочных материалов;

- создании совместного предприятия по приему и переработке шкур КРС на территории Мангистауской области.

На переговорах президентов двух стран отмечалось, что за последние годы двусторонний товарооборот увеличился вдвое, число совместных предприятий – в пять раз. Перед правительствами поставлена задача до сентября принять программу по доведению товарооборота до $10 млрд.

Стороны договорились:

- ускорить строительство Международного центра промышленной кооперации в Сырдарьинской области и разместить в нем предприятия;

- проработать вопрос создания Совместного инвестиционного фонда;

- обеспечить благоприятные условия для транзитных грузоперевозок, строительства совместных логистических комплексов, развития автомобильных и железнодорожных маршрутов между двумя странами;

- ускорить реализацию стратегических региональных проектов, в том числе строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане;

- преобразовать Форум регионов в Совет руководителей регионов двух стран и осенью этого года провести его первое заседание в Самарканде.

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