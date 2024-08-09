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Третий с начала августа самолет получил повреждения в аэропорту Астаны

CentralAsia (KZ) -  Третий с начала августа самолет получил повреждения в аэропорту Астаны – теперь это воздушное судно авиакомпании Air Astana, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«В «Эйр Астану» движется, смотри, разгоняется», - комментирует за кадром мужчина видео, снятое из кабины другого самолета.

На кадрах видно, что контейнер набирает скорость на ветру и на большой скорости врезается в двигатель самолета Air Astana.

Это третий случай с начала августа, когда в аэропорту Астаны самолеты получают повреждения. 1 августа инцидент с повреждением фюзеляжа Boeing 737-800 в аэропорту Астаны ранее агентству подтвердили в пресс-службе авиакомпании Scat.

Далее второй за неделю случай повреждения самолета в столичной воздушной гавани произошел 5 августа. Тогда был поврежден самолет FlyArystan.

Теперь в аэропорт Астаны придут с проверками в связи с частыми повреждениями самолетов.

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