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Россия не будет обращаться за помощью к ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Россия не намерена обращаться за помощью к партнерам по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после начала боевых действий на территории Курской области. Об этом «Газете.Ru» заявил 8 августа первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Нет, не будет [обращаться]. Это было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете», — цитирует издание Затулина.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы Украины 6 августа пересекли российскую границу и зашли на территорию Курской области.

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