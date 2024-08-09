Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил визит в Центральную Азию

CentralAsia (CA) - Как сообщает японское издание The Japan News, Фумио Кисида принял решение отменить турне по странам Центральной Азии из-за угрозы мощного землетрясения в районе японских островов.

«Было принято решение отменить визит в страны Центральной Азии и Монголию», - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что силы правительства направлены на мониторинг ситуации и подготовку к возможному мощному землетрясению в разломе Нанкай.

Японское метеорологическое агентство предупредило о «высокой вероятности» еще одного крупного землетрясения после подземных толков у южной части острова Кюсю.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Официальный визит Кисиды в Казахстан ожидался 9-10 августа. Глава кабмина Японии планировал принять участие в первом саммите диалога «Центральная Азия плюс Япония», 10 августа – провести переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Также программа турне Кисиды включала поездки в Узбекистан и Монголию.