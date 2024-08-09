Пятнадцать монголов получат степень магистра в Японии благодаря стипендии JDS

CentralAsia (MNG) - В посольстве Японии в Монголии состоялась церемония прощания с 23-й группой магистрантов и восьмой группой докторантов, приступивших к обучению в рамках стипендиальной программы JDS по развитию человеческих ресурсов. Об этом сообщило посольство Японии в Улан-Баторе

Эта японская программа грантовой помощи направлена ​​на содействие социальному и экономическому развитию стран путем приема выдающихся молодых административных служащих, которые, как ожидается, станут будущими лидерами в целевых странах, в качестве иностранных студентов в японских аспирантурах, и по возвращении домой они будут активно участвовать в планировании и реализации программ социального и экономического развития в качестве человеческих ресурсов с использованием специализированных знаний, полученных во время их обучения в Японии. Программа успешно реализуется с 1999 года.

Программа реализуется в 20 странах, в основном в Юго-Восточной Азии. Более 6000 студентов прошли обучение в Японии по этой программе. В Монголии, где она была запущена в 2001 году, 416 выпускников внесли свой вклад в различные социальные секторы, включая государственные учреждения и центральный банк. Из этих выпускников 374 имеют степень магистра, а шесть получили докторскую степень.

Всего 15 монгольских студентов примут участие в 23-м потоке программы JDS для получения степени магистра в Японии. Студенты будут учиться в Университете Сайтама (2 студента), Университете Мэйдзи (2 студента), Университете Кюсю (1 студент), Университете Хиросимы (2 студента), Международном университете Японии (4 студента), Технологическом университете Нагаоки (1 студент) и Университете Цукуба (3 студента).

Кроме того, один студент будет обучаться в Университете Сайтама в рамках восьмого потока докторской программы, запущенной в Монголии в 2016 году. Посольство Японии выразило надежду, что эти студенты внесут значительный вклад в развитие своей родной страны по возвращении, еще больше укрепив взаимопонимание и дружбу между двумя странами.

источник: middleasiannews.com

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