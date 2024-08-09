В Липецкой области России горит военный аэродром

- Азия и мир, происшествия
- 13:21, 09 августа 2024
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CentralAsia (CA) - МЧС России сообщает о пожаре на военном аэродроме в Липецкой области.
«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Аэродром находится вблизи населенных пунктов, в которых ранее была объявлена эвакуация.
«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», — сообщал губернатор Игорь Артамонов.
Этой ночью власти сообщили о массированной атаке беспилотников, повреждении объекта энергетической инфраструктуры, в результате чего было нарушено электроснабжение, а также «детонации взрывоопасных объектов».
«Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа», — сообщил Артамонов.
По его информации, пострадали шесть человек, они находятся в больницах Липецка.