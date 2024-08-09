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Шавкат Мирзиеев награжден почетным знаком глав государств Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден почетным знаком глав государств Центральной Азии.

В Астане 9 августа прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве председателя Консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил почетным знаком президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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