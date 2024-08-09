Шавкат Мирзиеев награжден почетным знаком глав государств Центральной Азии
- Узбекистан, политика
- 16:05, 09 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден почетным знаком глав государств Центральной Азии.
В Астане 9 августа прошла VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве председателя Консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил почетным знаком президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
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