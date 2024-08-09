Президент Казахстана переговорил по телефону с премьер-министром Японии

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Как сообщила Акорда, Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.

В свою очередь Фумио Кисида сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония».

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения