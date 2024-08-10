Монгольские школьники завоевали две бронзовые медали на Международной олимпиаде по ядерной физике

CentralAsia (MNG) - Олимпиада проходила с 31 июля по 7 августа в Нью-Кларк-Сити на Филиппинах.

Целью конкурса было расширить знания в области ядерной науки среди молодежи, вдохновить их стать творцами перемен в будущем и создать международную сеть ядерной энергетики.

В конкурсе приняли участие 55 человек из 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ярком дебюте на первой Международной олимпиаде по ядерной науке (INSO-2024), проходившей на Филиппинах, монгольская команда добилась выдающегося успеха, завоевав две бронзовые медали.

В частности, бронзовую медаль завоевали ученик 11-го класса ТУВШИН Ням-Аюуш и ученик 10-го класса ХУСЛЭН Ганзориг Общеобразовательной средней школы науки и технологий при Госуниверситета Монголии.

55 участников были в командах, представляющих свои страны, но соревновались индивидуально, согласно веб-сайту 1st INSO. Далее, они были ранжированы в соответствии с баллами, полученными ими на двух экзаменах.

Олимпиада INSO-2024, проходившая в Кларке (Филиппины) с 1 по 6 августа 2024 года, была спонсирована Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими международными организациями.

источник: middleasiannews.com

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