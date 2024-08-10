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В Бразилии разбился самолет, на борту были 62 человека

CentralAsia (CA) -  Пассажирский самолет потерпел крушение в муниципалитете Виньедо в бразильском штате Сан-Паулу. На борту находились 62 человека, все они погибли, сообщают местные СМИ.

Турбовинтовой самолет ATR 72 принадлежал авиакомпании Voepass Linhas Aéreas и выполнял внутренний рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) в аэропорт Гуарульюс (штат Сан-Паулу).

На борту самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

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