В Бразилии разбился самолет, на борту были 62 человека

CentralAsia (CA) - Пассажирский самолет потерпел крушение в муниципалитете Виньедо в бразильском штате Сан-Паулу. На борту находились 62 человека, все они погибли, сообщают местные СМИ.

Турбовинтовой самолет ATR 72 принадлежал авиакомпании Voepass Linhas Aéreas и выполнял внутренний рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) в аэропорт Гуарульюс (штат Сан-Паулу).

На борту самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.

BREAKING: Voepass Flight 2283, a large passenger plane, crashes in Vinhedo, Brazil pic.twitter.com/wmpJLVYbB3 — BNO News (@BNONews) August 9, 2024