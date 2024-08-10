Тренера из Великобритании отстранили от участия в Олимпиаде из-за обвинений в изнасиловании спортсменки

CentralAsia (CA) - 54-летний Рана Рейдер, бывший тренер сборной Великобритании по легкой атлетике и наставник олимпийских спортсменов, обвиняется в изнасиловании спортсменки в гостиничном номере во Флориде, сообщает The Guardian.

Рейдер, известный тренер по легкой атлетике, работал со спринтерами, прыгунов с трамплина и барьеристами мирового уровня. Он также тренировал легкоатлетов в США и Нидерландах. На Олимпиаде в Париже он работал с двумя легкоатлетами, в том числе с Ламонтом Марселем Джейкобсом, двукратным олимпийским чемпионом из Италии, который занял пятое место на 100 м. Рейдер также тренировал канадца Андре де Грасса, олимпийского чемпиона на 200 м в Токио, который занял третье место в полуфинале на этой же дистанции в Париже.

После того как Рейдер был аккредитован Канадским национальным олимпийским комитетом, три женщины обратились в суд округа Броуард с обвинениями против него. Рейдер был отстранен от участия в Олимпиаде. Ему предъявлены обвинения в сексуальном и эмоциональном насилии. Одной из девушек было только 18 лет на момент инцидента. В судебных документах она указана как Джейн Доу. Она утверждает, что была изнасилована Рейдером во время тренировки во Флориде вскоре после ее дня рождения и продолжала интимные отношения из страха перед разрушением своей карьеры.

Адвокаты Рейдера подали встречный иск о клевете. Джейн Доу требует возмещения ущерба в размере более $50 тыс. и заявляет о серьезных эмоциональных страданиях и психическом расстройстве.

Ранее Рейдера подозревали в домогательствах в 2021 году, и Федерация легкой атлетики Великобритании тогда рекомендовала спортсменам прекратить сотрудничество с ним. Среди его подопечных были такие легкоатлеты, как Кристиан Тейлор, Тианна Бартолетта, Дафне Схипперс и Адам Джемили.