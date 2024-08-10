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Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за неисправности

CentralAsia (CA) -  Самолет бывшего президента США Дональда Трампа не смог приземлиться в Бозмене (штат Монтана) из-за технической неисправности, сообщает CBS News.

Митинг республиканца был запланирован в этом городе, но самолет приземлился в Биллингсе, примерно в 240 км от Бозмена.

Аэропорт в Биллингсе сообщил, что посадка прошла без происшествий. Бывший президент затем отправился в Бозмен на другом частном самолете. Информация о характере неисправности не раскрыта.

Ранее на митинге в Батлере (штат Пенсильвания) на Трампа было совершено покушение, в результате которого пуля задела его ухо.

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