экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране казнили 29 человек за один день, - СМИ
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) -  В Иране были казнены по меньшей мере 29 человек, сообщает BBC со ссылкой на правозащитные организации.

Так, казнены 26 осужденных в тюрьме Гезельхезар в Кередже и еще троих в городской тюрьме Кереджа.

Норвежская организация Iran Human Rights подтвердила информацию о казнях, а ООН сообщила, что в этом году в Иране было приведено в исполнение не менее 345 смертных приговоров, из которых 15 касаются женщин.

Среди казненных были два гражданина Афганистана, осужденные за убийства, наркотики и изнасилования. Другие правозащитные организации, включая HRANA и CHRI, также подтвердили информацию о казнях в Кередже.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com