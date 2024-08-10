В Иране казнили 29 человек за один день, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 12:00, 10 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В Иране были казнены по меньшей мере 29 человек, сообщает BBC со ссылкой на правозащитные организации.
Так, казнены 26 осужденных в тюрьме Гезельхезар в Кередже и еще троих в городской тюрьме Кереджа.
Норвежская организация Iran Human Rights подтвердила информацию о казнях, а ООН сообщила, что в этом году в Иране было приведено в исполнение не менее 345 смертных приговоров, из которых 15 касаются женщин.
Среди казненных были два гражданина Афганистана, осужденные за убийства, наркотики и изнасилования. Другие правозащитные организации, включая HRANA и CHRI, также подтвердили информацию о казнях в Кередже.
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