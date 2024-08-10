20-летний штангист установил мировой рекорд на Олимпиаде

CentralAsia (CA) - 20-летний болгарин Карлос Насар стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, установив мировые рекорды в толчке и по сумме двоеборья — 404 кг (180+224).

В весовой категории до 89 кг за титул боролись болгарин Карлос Насар и колумбиец Ейсон Лопес. Они завершили рывок с одинаковым результатом 180 кг. В толчке Лопес поднял 205 кг во второй попытке и улучшил до 210 кг в третьей. Насар начал с 213 кг, затем успешно поднял 224 кг в третьей попытке, установив мировой и олимпийский рекорды. В итоге Насар набрал 404 кг и уверенно выиграл.

Второе место занял колумбиец Ейсон Лопес с результатом 390 кг, а итальянец Антонио Пиццолато занял третье место с 384 кг. В толчке Пиццолато дважды не смог поднять 212 кг, но в третьей попытке всё же справился с весом.