Канада ввела санкции против сына Лукашенко

CentralAsia (CA) - Канада расширила санкции против Белоруссии, добавив в список шесть компаний и десять физических лиц, включая младшего сына президента Николая Лукашенко и начальника Генштаба белорусской армии Павла Муравейко. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Санкции введены в связи с поддержкой Белоруссией ввода российских войск в Украину и нарушениями прав человека в стране.

В санкционный список также включены первый зампредседателя Государственного военно-промышленного комитета Олег Мищенко, замминистра обороны по вооружению Андрей Федин, а также судьи Юлия Близнюк, Виталий Синило, Ирина Правдун, Валентина Новикова, Вадим Мозоль и Александр Абашин.

Канадские санкции затронули Минский электротехнический завод, Конструкторское бюро «Дисплей», Минский научно-исследовательский приборостроительный институт, Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, разработчика микроэлектроники «Планар» и производителя сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш». Все компании, кроме «Гомсельмаша», связаны с оборонным и военно-промышленным комплексом Белоруссии.

9 августа новые санкции против Белоруссии ввели США и Великобритания. США добавили 19 физических и 14 юридических лиц в SDN-лист, включая авиакомпанию Belcanto Airlines и производителя беспилотников «КБ Беспилотные вертолеты». Великобритания внесла в список три компании и четыре физических лица.