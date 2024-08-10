В Бразилии бъявлен траур в связи с крушением пассажирского самолета
- Азия и мир, происшествия
- 12:34, 10 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур в связи с крушением пассажирского самолета. Погиб 61 человек.
«В память о 61 жертве трагического инцидента в Виньеду объявляем официальный траур в стране на три дня», - написал он.
Самолет ATR-72 потерпел крушение в муниципалитете Виньедо (штат Сан-Паулу) днем 9 августа. Он перевозил 57 пассажиров и 4 членов экипажа, никто не выжил. Самолет упал недалеко от шоссе.
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