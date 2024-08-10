Экс-глава Минобороны Украины назвал цели атаки на Курскую область

- Азия и мир, происшествия
- 13:54, 10 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Киев готовился к вторжению украинских войск в Курскую область длительное время, заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью газете Financial Times.
Загороднюк, который был министром обороны в 2019–2020 годах, сообщил, что теперь он консультирует украинское правительство.
По его словам, украинская операция была спланирована заблаговременно. Украинские силы не планировали длительное удержание российской территории, а ставили перед собой цели: отвлечь российские войска с других участков фронта, перенести боевые действия на территорию России и уменьшить поддержку войны среди населения. Также в задачи входило выявление слабых мест российских войск и перехват инициативы.
Бои в приграничных районах Курской области (Россия) идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района.