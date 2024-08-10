Китай пожаловался в ВТО на ЕС из-за пошлин на электромобили
- Азия и мир, экономика
- 13:59, 10 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на решение Еврокомиссии (ЕК) о введении дополнительных пошлин на электромобили из КНР, сообщил китайский Минторг 9 августа.
В заявлении подчеркивается, что решение Брюсселя противоречит правилам ВТО и подрывает «глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата».
Министерство торговли призвало Еврокомиссию «незамедлительно скорректировать свои ошибочные практики» и «совместными усилиями сохранить стабильность экономического и торгово-политического сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, а также промышленных и логистических цепочек для электромобилей».
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