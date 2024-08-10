Алжирская боксерша, с которой отказалась драться соперница из-за ее пола, завоевала золото Олимпиады

- Азия и мир, спорт
- 16:45, 10 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Алжирская боксерша Иман Хелиф, оказавшаяся в центре гендерного скандала, выиграла «золото» Олимпиады в Париже.
Иман Хелиф одержала победу в финале женского турнира в весовой категории до 66 кг над китаянкой Ян Лю единогласным решением судей (5:0).
В 1/8 финала представительница Италии Анджела Карини, пропустив удар в голову, отказалась от боя с алжирской спортсменкой через 46 секунд.
В 2023 году IBA дисквалифицировала спортсменок с чемпионата мира из-за проваленных гендерных тестов, результаты которых не были обнародованы.
МОК лишил IBA права организовывать олимпийские турниры из-за проблем с управлением и этикой.
Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня допущены к турнирам в Париже. Хелиф дошла до полуфинала в весовой категории до 57 кг. МОК заявил, что дисквалификация спортсменок на ЧМ-2023 была произвольной и неправомерной.