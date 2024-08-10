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По Казахстану ожидается понижение температуры, дожди и сильный ветер

CentralAsia (KZ) -  В период 10-12 августа на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

Сильные дожди прогнозируются 10, 12 августа на северо-западе страны, 10 августа в центре, 10-11 августа на востоке, 11 августа на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра.

На большей части Казахстана прогнозируется постепенное понижение температуры: днем на западе страны до +20...+30°С, на северо-западе до +15...+28°С, на севере до +15...+25°С, на востоке и в центре до +17...+28°С.

На юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38°С, на юге Казахстана ожидается +30+37°С.

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