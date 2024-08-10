В некоторых районах Узбекистана сохранится жара до +42 градусов

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погода на 12-14 августа.

На большей части территории понижение температуры, возможны дожди.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь 13 августа в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, 13-14 августа местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 12 августа 30-35°, 13-14 августа 32-37°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 12 и 14 августа местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 20-25°, днем 12 августа 33-38°, 13-14 августа 35-40°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 12 августа местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 20-25°, днем 12 августа 33-38°, 13-14 августа 35-40°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 12 августа местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 23-28°, днем 12 августа 36-41°, 13-14 августа 37-42°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 12 августа местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 12 августа местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 12 августа 22-27°, 13-14 августа 25-30°.