В Астане обсудили создание единого для Центральной Азии телеканала

CentralAsia (KZ) - В Астане обсудили создание единого телеканала и региональной медиаплатформы для стран Центральной Азии, сообщает vzglyad.kz.

В консультационной встрече участвовали первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Дилшод Саиджанов, вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, председатель государственного комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Нуриддин Саид, зампредседателя государственного комитета Туркменистана по телевидению, радио и кинематографии Аннасахет Какаев и заведующий отдела международных связей и привлечения инвестиций Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана Нусубалы Жакыпбеков.

Участники встречи договорились рассмотреть возможность создания Центрально-азиатского телеканала и региональной медиаплатформы. Такие шаги позволят объединить усилия в укреплении информационной безопасности и продвижении культурного обмена, как было отмечено в ходе встречи.

Также уполномоченные органы по вопросам средств массовой информации обсудили меры по повышению медиаграмотности и борьбе с фейковой информацией.

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