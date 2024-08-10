На Олимпиаде спортсменку дисквалифицировали за призыв освободить афганских женщин

CentralAsia (CA) - Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) дисквалифицировала члена сборной беженцев Манижу Талаш за надпись «Free Afghan Women» («Свободу афганским женщинам») на плаще.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), на олимпийских площадках запрещена политическая пропаганда.

Этот плащ спортсменка надела в предварительном раунде 9 августа, соревнуясь с Индией Сарджо из Нидерландов. В заявлении WDSF сказано: «Манижа Талаш была дисквалифицирована за демонстрацию политического лозунга на своей одежде во время предварительного квалификационного батла».

Манижа Талаш родилась в Кабуле и переехала в Испанию в 2022 году. В Олимпиаде в Париже участвуют 37 атлетов сборной беженцев в 12 видах спорта.